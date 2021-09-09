تخريج 93 شخصاً من «غاية للثقافة المالية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» 93 شخصاً تم تدريبهم تحت إشراف 14 متطوعاً متخصصاً بإدارة الشؤون المالية، ممن أتموا بنجاح برنامج «غاية للثقافة المالية»، وأصبحوا مؤهلين مع خريجي الدورة السابقة في تبادل خبراتهم ومعرفتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم.

حضر حفل التخريج الافتراضي كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسلامة العميمي مدير عام هيئة معاً، واللذان هنَّآ الخريجين وأعربا عن امتنانهما للمتطوعين المتخصصين لمساهمتهم بوقتهم وخبرتهم لتقديم البرنامج الذي استمر على مدار ثلاثة أشهر.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن البرنامج يأتي ضمن إطار أجندة القطاع الاجتماعي في أبوظبي نحو بناء مجتمع متماسك ومتعاون، ويعتبر أنموذجاً رائداً يسهم في تحقيق نتائج إيجابية لتعزيز أواصر الترابط المجتمعي وتقويتها، لا سيما أن البرنامج يعمل على تعزيز الخبرات بشأن الإدارة المالية للعديد من المجالات، من بينها السكن والتعليم ونفقات الترفيه والإجازات.

وأشار معاليه إلى أنه سيتم العمل بشكل مستمر على قياس الأثر الاجتماعي الذي أحدثه البرنامج، ومدى نجاحه في تعزيز المعرفة بالإدارة المالية لدى مواطني دولة الإمارات.

ومن ناحيتها، قالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة «معاً»: تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة أولوية اجتماعية رئيسية، وعملنا على ترسيخ فهم المشاركين لأساسيات الثقافة المالية، وتمكينهم من إدارة مواردهم بكفاءة واتخاذ القرارات المالية المناسبة خلال حياتهم العملية اليومية».

التزام

قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي والمدير العام لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي:«من الملهم أن نرى تخرج الدفعة الثانية من المواهب الإماراتية الواعدة من هذا البرنامج، خصوصاً مع تزايد الوعي بأهمية تطوير المعرفة بين شبابنا، حيث نلتزم بدورنا بدعم المعرفة المتزايدة في هذا القطاع الحيوي».