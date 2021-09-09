سارة الأميري تؤكد على تمكين الصناعات النوعية

أبوظبي (وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة تسعى الوزارة إلى تمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة في دولة الإمارات التي تشكل منصة انطلاق عالمية للصناعات النوعية، من خلال ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وسهولة في الوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الواعدة التي تقدمها استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك لدى زيارة معاليها «مجمع توازن الصناعي» التابع لشركة «توازن القابضة»، المنطقة الصناعية المتكاملة ذات البنية التحتية المتقدمة. واطلعت معاليها، خلال الزيارة، على أبرز منجزات «مجمع توازن الصناعي»، وما يملكه من إمكانات لوجستية وتنظيمية ومرافق متكاملة وصناعات متقدمة.

كان في استقبال معاليها خلال الزيارة مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي مجلس التوازن الاقتصادي ومعمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لتوازن للتكنولوجيا والابتكار، التابع لتوازن القابضة، ومنى أحمد الجابر مدير تنفيذي الاتصال المؤسسي في إدارة الاستراتيجية في مجلس التوازن الاقتصادي ومسؤولون في مجمع توازن الاقتصادي، وعدد من كبار المستثمرين الدوليين ومسؤولي الشركات العاملة في المجمع.

من جهته قال مطر علي الرميثي إن توازن القابضة وشركاتها التابعة التي تشمل كلاً من إنترناشيونال جولدن جروب وشركة ترست إنترناشيونال جروب وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وتوازن للتكنولوجيا والابتكار ومجمع توازن الصناعي فخورة بأن تكون مساهماً فعالاً ومؤثراً في تنفيذ مشروع 300 مليار ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات».