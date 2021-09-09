قائد القوات البحرية يشهد ختام تدريب «زايد-3»

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية ختام فعاليات التمرين البحري المشترك/زايد- 3/ الذي يقام على أرض الدولة بمشاركة وحدات من القوات البحرية لدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية واستمر عدة أيام بحضور كبار الضباط في الجانبين. يهدف التمرين إلى مواصلة تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية لدولة الإمارات والقوات البحرية لجمهورية مصر العربية وتبادل الخبرات بشأن أسلوب تأمين المسرح البحري ضد التهديدات المختلفة والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ المهام البحرية المختلفة وتطوير التعاون في دمج وتوافق قدرات الوحدات البحرية الإماراتية والوحدات البحرية المصرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية والتعبوية بين الجانبين في جميع مراحل التمرين.

يأتي تمرين/زايد-3/ ضمن سلسلة التمارين المشتركة التي تقام بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في إطار التعاون العسكري المشترك، بهدف التدريب على أسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري وتنمية قدرات القوات المشتركة على تنفيذ المهام التي توكل إليها تحت مختلف الظروف وصولا لأعلى معدلات الكفاة والاستعداد القتالي.

ركز التمرين من خلال تنظيم عدد من المحاضرات على توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة وتنفيذ العديد من الأنشطة البحرية تضمنت تنفيذ رماية مدفعية سطحية إلى جانب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار فضلا عن قيام عناصر الوحدات الخاصة بتنفيذ عدة بيانات عملية لأعمال الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش لسفينة مشبوهة والسيطرة عليها كما نفذت عناصر القوات الجوية عددا من الطلعات الهجومية المشتركة للقضاء على أهداف معادية أظهرت مدى الدقة والمهارة العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة في التمرين. وأشاد قائد القوات البحرية بالمستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ المهام كافة بدقة وكفاءة عالية.