الإمارات تدعم الجهود الدولية لإعادة الاستقرار والسلام في أفغانستان

أكدت دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعب أفغانستان الصديق.

جاء ذلك، خلال مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي /عبر تقنية الاتصال المرئي/ بفعاليات المؤتمر الوزاري الذي دعت إليه كل من حكومتي الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بحضور وزيري خارجية البلدين معالي أنتوني بلينكن، ومعالي هايكو ماس، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأشارت معاليها إلى التزام دولة الإمارات طويل الأمد تجاه الشعب الأفغاني، حيث قدمت الإمارات حتى الآن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع المتعلقة بتمكين المرأة والإسكان والبنية التحتية..كما ، أرسلت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية..خمس طائرات تحمل مساعدات إنسانية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية في ظل الظروف الحالية.

وتم التطرق إلى دور الإمارات الأساسي في دعم إجلاء حوالي 40 ألف أفغاني وأجنبي منذ أغسطس.. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت آلاف العائلات الأفغانية، خصوصاً النساء والأطفال لحين مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية.

كما تم التطرق إلى دعم الإمارات المتواصل للشعب الأفغاني من خلال تنفيذ المشاريع التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تخص المرأة بشكل خاص، بالإضافة إلى المشاريع الطبية للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة.

وفي ختام الكلمة أشارت معاليها إلى الحاجة إلى تنسيق الجهود الجماعية، مؤكدة أن الشعب الأفغاني الصديق يستحق العيش بأمان وكرامة.