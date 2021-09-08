تّوسيع فحوص «كورونا» في مستشفى عبيد الله

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت «بيورهيلث»، أمس، توسعة محفظة الخدمات المختبرية في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة، لتشمل خدمة فحص تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي RT-PCR لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وقال الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، «تمثل منشأة فحوص (كوفيد ـ 19) إضافة أخرى إلى خدمات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى لتلبية احتياجات مواطني ومقيمي رأس الخيمة والمناطق المجاورة. ونظراً لقدرة المختبر على إجراء 10000 فحص (كوفيد ـ 19) بتقنية RT-PCR في اليوم، فإنه يمكننا الآن دعم نظام الرعاية الصحية في رأس الخيمة من خلال الفحوص الضرورية والنتائج الفورية».

وبدوره، قال كارلو كابار، المدير الطبي لمختبرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في «بيورهيلث»: «لقد كنا وما زلنا في طليعة الجهود لمكافحة الوباء منذ اندلاعه في عام 2019. وبتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقيادة الرشيدة قمنا بتعزيز خيارات الفحص والكشف عن فيروس «كوفيد ـ 19» في أنحاء الإمارات الشمالية. ويشكل إطلاق هذا المختبر أحدث مساهمة لنا في نظام الرعاية الصحية لإمارة رأس الخيمة. ويجري العمل على تنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية عبر البلاد. ونحن بصدد تأسيس المزيد من مختبرات فحص (كوفيد ـ 19) بتقنية RT-PCR في المنطقة الشمالية».

تكنولوجيا

قال د. كارلو كابار، إنه «نظراً للطبيعة الملحة لفحوص المرضى الداخليين، يستعين المختبر بتكنولوجيا تحليلات متقدمة ضمن نظام المعلومات المخبرية لإعطاء الأولوية لعينات المرضى الداخليين مقابل فحوص العينات الأخرى. كما يستخدم المختبر أجهزة تحليل مخبرية مؤتمتة وعصرية مع أنظمة معلومات مختبرية متطورة للربط مع منشآت أخرى».