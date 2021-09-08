تشديد الرقابة في أسواق رأس الخيمة للأسماك

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، أن أسواق رأس الخيمة للأسماك، تقدم منتجات عالية الجودة ومتنوعة، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذكرت أن أسواق الأسماك في رأس الخيمة تستقبل يومياً منتجات بحرية متنوعة وبأشكال وأحجام مختلفة، القادمة من عمليات الصيد اليومية التي تجود بها شباك الصيادين، لتقدم منتجات تسد حاجة الطلب فضلاً عن الأخرى القادمة من أسواق الدولة والدول المجاورة.

وقالت شيماء الطنيجي: إن أسواق رأس الخيمة للأسماك، استقبلت خلال العام الماضي كميات بلغت 3.273.210 كيلو جرامات من الأسماك والمنتجات البحرية، والتي أسهمت في تقديم خيارات واسعة وطازجة للمستهلكين على اختلافهم، وذلك على مدار اليوم، فضلاً عن استيفائها لكافة الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة والأخرى الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بكوفيد 19، وتشديد الرقابة على المنتجات وكل ما يتعلق في الأسواق لتقديم أفضل وأجود أنواع الخدمة للجمهور المستهلك.

وأشارت إلى أن الإدارة ومن خلال عناصر التفتيش التابعة لها نفذت خلال العام الماضي عدداً من الجولات والزيارات الميدانية التي تسهم في التعرف على مدى تطبيق تلك الأسواق لكافة الاشتراطات والإجراءات وتوجيه الإنذارات والمخالفات بحق غير المتقيد بهدف ضمات تقديم أفضل أنواع المنتجات والخدمة.

وذكرت أن الإدارة نفذت العام الماضي 2633 زيارة للمحال والدكك المتواجدة في الأسواق، عبر 507 جولات، أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى العاملين بها ودعوتهم التقدم والالتزام التام بكافة الاشتراطات التي تقدم منتجاتهم إلى الجمهور المستهلك بأفضل طريقة.

وأكدت أن الإدارة ستواصل جولاتها وزياراتها الميدانية الموجهة إلى تلك الأسواق لحث العاملين في الأسواق على مواصلة والاستمرار في تقديم مستوى عال من الجودة في المنتجات والمرافق للجمهور المستهلك.

إجراءات

لفتت الطنيجي إلى أن عدد السيارات القادمة بالأسماك إلى الأسواق خلال نفس الفترة بلغت 2906 سيارات، وعدد الشهادات الصحية الصادرة 93 شهادة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات المتبعة في الأسواق أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات، ولم تحرر الإدارة سوى مخالفتين فقط بحق تلك السيارات، والتي تمثلت في عدم وضع الثلج الكافي على الأسماك.