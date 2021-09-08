تعيين 24 بيطرياً و17 مرشداً زراعياً مواطناً بـ«التغير المناخي والبيئة»

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تعيينها 24 بيطرياً و17 مرشداً ومهندساً زراعياً إماراتياً من خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية، ضمن برنامج تأهيلي يستهدف تعزيز القدرات والخبرات العملية للشباب الإماراتي، وزيادة أعداد العاملين منهم في هذه التخصصات.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن تعزيز سلامة الغذاء تمثل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة مواكبة لتوجهات دولة الإمارات بضمان أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ويعتمد تعزيز معدلات السلامة وضمان تطبيق أحدث معايير الفحص والرقابة على توافر الكوادر الفنية المؤهلة، بالإضافة لأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال».

وأضاف معاليه: «الوزارة ضمن توجهها لتعزيز أعداد كوادرها الفنية المتخصصة في ضمان سلامة الغذاء ورفع معدلات توطين هذه المهن، وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وظفت 24 بيطرياً في تخصصات الطب البيطري وعلوم البيطرة، و17 مرشداً ومهندساً زراعياً من الشباب الإماراتي خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية».