ورش عمل في «الدولي للاتصال الحكومي 2021»

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 26-27 سبتمبر الجاري، والذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نخبة من كبار المفكرين والمسؤولين الحكوميين وخبراء الاتصالات من جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم، لمناقشة سبل تعزيز جاهزية فرق الاتصال الحكومي للتحديات المستقبلية الناجمة عن أزمات عالمية غير متوقعة. وتقدم نخبة من كبار المتخصصين في الاتصال وإدارة الأزمات وصناعة المحتوى في العالم ورش عمل تفاعلية حية مع الجمهور لتنقل خبراتهم وتجاربهم، وتعرف المهتمين بمهارات عملية قادت تحولات جوهرية في المنطقة والعالم.

ويقدم ألاستير كامبل، المتحدث الرسمي والناطق الإعلامي ومدير الاستراتيجية والاتصالات لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عدداً من استراتيجيات التواصل الفاعل والمؤثر للخروج من أزمة غير متوقعة، في ورشة عمل تحمل عنوان «القيادة خلال الأزمات». ويشارك باسم كامل، تنفيذي أول للإنتاج في سكاي نيوز عربية، خبرته في مجال وسائل الإعلام الجديدة، لتعليم المشاركين فن وتقنيات التدوين الصوتي (البودكاست).