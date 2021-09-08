عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن فخره بانتخاب رزان المبارك رئيسة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «فخور بابنة الإمارات رزان المبارك بانتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة .. فخورين بجميع كوادرنا الوطنية .. فخورين بإنجازاتنا البيئية .. وفخورين بجميع بنات الوطن».
فخور بابنة الامارات رزان المبارك بانتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة .. فخورين بجميع كوادرنا الوطنية .. فخورين بانجازاتنا البيئية .. وفخورين بجميع بنات الوطن.. pic.twitter.com/lfcum5MmtX— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 8, 2021