«صفر حوادث» منذ بداية العام الدراسي الجديد

من إمارة عجمان (أرشيفية)

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تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من استقبال العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 بتأمين سلامة طلاب المدارس وتوفير بيئة دراسية آمنة خالية من الحوادث المرورية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» حيث لم يتم تسجيل أي حادث مروري يتعلق بتنقل الحافلات المدرسية أو أولياء الأمور منذ بداية العام الدراسي الجديد وذلك انطلاقاً من السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية المتمثلة بجعل الطرق أكثر أمناً وتعزيز الوعي المروري لدى أفراد المجتمع. ‎وأكد النقيب أحمد عبدالله العجماني مدير فرع التوعية والإعلام المروري حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على توفير بيئة دراسية آمنة خالية من المخاطر مع حلول العام الدراسي الجديد، من خلال تأمين الحركة المرورية في مجمعات المدارس وطرق الإمارة أثناء تنقل الطلاب إلى مدارسهم، وتكثيف جهود التوعية بالالتزام التام من قبل سائقي الحافلات المدرسية بالأنظمة والقوانين المرورية واتّباع كافة التعليمات في تأمين السلامة المرورية لطلبة المدارس. ‎ وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة عجمان إن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تضمنت متابعة التزام الهيئات التدريسية والطلبة بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الدوريات المرورية لتأمين انسيابية الحركة المرورية في أماكن المدارس والطرق المؤدية لها لمنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب. وأكد العجماني أنه ومنذ بداية العام الدراسي لم تقع أي حوادث مرورية تتعلق بتنقل الطلبة أو أولياء أمورهم..مشيراً إلى قيام ضباط من إدارة المرور والدوريات بزيارة عدد من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة عجمان لتوعية الطلبة بالقاعدة الذهبية الخاصة بالركوب والنزول من الحافلات المدرسية، وعدم المرور خلف المركبات، وكذلك توعية أولياء أمور الطلبة بأهمية الالتزام بالوقوف لإشارة قف الخاصة بحافلات نقل الطلاب، متمنين لهم عاماً دراسياً أمناً مكللاً بالنجاح والتفوق.

المصدر: وام