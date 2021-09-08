اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى منطقة البطائح وضاحية الشنوف بتكلفة إجمالية تصل إلى 87 مليوناً و 490 ألف درهم.
ورفع سعادة سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكارم سموه وأياديه البيضاء وحرصه على تقديم أفضل الخدمات لكافة مناطق إمارة الشارقة ..مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مد خط الغاز الطبيعي لمنطقة البطائح على 6 مراحل بتكلفة 21 مليوناً و 890 ألف درهم وبطول يتجاوز 200 كم وستبدأ المرحلة الأولى بمد خط الغاز الطبيعي من تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 سنوات.
وأوضح أن ضاحية الشنوف التي تعتبر أكبر ضاحية سكنية في الإمارة وتتكون من 28 منطقة سيتم تمديد شبكة الغاز الطبيعي إليها بطول 640 كم وبتكلفة 65 مليوناً و600 ألف درهم على مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولى بمجرد انتهاء الجهات المختصة من تسوية الأراضي بتمديد الشبكة إلى مناطق الشنوف 1 و 2 و 3 و 5 كمرحلة أولى ثم تليها المراحل التالية بعد الانتهاء من تسوية الأراضي ووفق نسبة إنجاز المباني في هذه المناطق .
وأكد السويدي أن الهيئة ستعمل على تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي وفق أفضل المواصفات ..مؤكداً أن استراتيجية الهيئة وأهدافها تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق كافة.
وأوضح أنه تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم الانتهاء من توظيف 147 مواطناً في مختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية منذ بداية العام الحالي حيث تم التوظيف على الشواغر لهذا العام بعدد 103 مهندسين من ذوي التخصصات ومستويات الخبرة المختلفة التي تتوافق مع متطلبات الهيئة واحتياجاتها بالتعاون والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة كما تم توظيف 44 مواطناً في وظائف إدارية من خريجي الجامعات وحملة الثانوية العامة من ذوي الكفاءة ووفق متطلبات واحتياجات الهيئة وللعمل على تدعيم مختلف إدارات الهيئة ومكاتب خدمة المتعاملين بكوادر مواطنة متخصصة.
وثمن السويدي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمام سموه بتوظيف المواطنين وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم لتحمل المسئولية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .. مؤكدا استمرار الهيئة في استقطاب وتوظيف المواطنين وإعداد البرامج التخصصية التي تنمي مهاراتهم من أجل استمرار مسيرة التطور والازدهار التي يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة.