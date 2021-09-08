المندوب الدائم للإمارات لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

قدم سعادة سالم خالد عبدالله القاسمي المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، أوراق اعتماده إلى السيدة أودري أزولاي المديرة العامة للمنظمة، وذلك في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بمنظمة «اليونسكو»، في ظل المبادرات التي تقوم بها الإمارات في دعم برامج المنظمة حول العالم، ولا سيما من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تساهم في ترسيخ مفهوم السلم والأمن الدوليين في مجالات التعليم والثقافة والعلوم. وأكد سعادة القاسمي أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة وكذلك الدول الأعضاء المعتمدين لديها لتعزيز السلم والتعايش المشترك بين الشعوب والثقافات، وفقاً للميثاق التأسيسي لليونسكو، وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية المشتركة. وبحث سعادته مع السيدة أزولاي أيضاً سبل توطيد العلاقة بين دولة الإمارات والمنظمة بما يسهم في دعم برامجها التي تهدف إلى تطوير التعليم في الدول الفقيرة وكذلك حماية التراث بمناطق النزاعات.