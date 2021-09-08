أوقفت دائرة القضاء في أبوظبي، أنظمة العمل عن أربعة من مكاتب الطباعة التي تقدم خدمات دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك لعدم امتثالها للاشتراطات والمعايير التشغيلية.

 

 