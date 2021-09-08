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إيقاف 4 مكاتب طباعة عن تقديم خدمات دائرة القضاء في أبوظبي
الأربعاء 8 سبتمبر 12:00
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مبنى دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
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أوقفت دائرة القضاء في أبوظبي، أنظمة العمل عن أربعة من مكاتب الطباعة التي تقدم خدمات دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك لعدم امتثالها للاشتراطات والمعايير التشغيلية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء
أبوظبي
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صحيفة الاتحاد
الإمارات
عربي ودولي
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وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
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