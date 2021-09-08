أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم السماح بتقليص المسافة بين المصلين من مترين إلى متر ونصف المتر مع استمرار العمل في غلق أماكن الوضوء والمصليات في الطرق الخارجية وبالنسبة لصلاة الجنازة سيتم السماح لخمسين مصليا فقط لإقامة الصلاة مع التأكيد على أن حالة الوفاة غير مرتبطة بالإصابة بـ"كوفيد-19".
وأكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات تبنت تجارب ناجحة لاحتواء جائحة "كوفيد-19" وطبقت أفضل الخطط والاستراتيجيات وفق دراسات وأبحاث قامت بها كافة القطاعات المعنية.
وقال: " ندرك أن الدور المجتمعي ومدى وعيه والتزامه بتطبيقه الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جميع ما حققته الدولة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف : " من المهم أن نعي أن الانفتاح التدريجي والعودة للحياة الطبيعية الجديدة يتطلب منا جميعا مشاركة المسؤولية للحفاظ على صحة الجميع وتعزيز ما حققته الدولة من منجزات لاحتواء الجائحة والوصول إلى التعافي".