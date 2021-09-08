اعتماد تطبيقات "كورونا" الخاصة بدول مجلس التعاون للدخول إلى الإمارات

قال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يسرنا الإعلان عن اعتماد تطبيقات "كوفيد-19" الخاصة بهذه الدول والمعتمدة من وزارة الصحة في كل دولة للدخول إلى دولة الإمارات لتسهيل الحركة والتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أنه سيتم استخدام هذه التطبيقات لإثبات حالة التطعيم والفحوصات من خارج الدولة مع التزام القادمين من دول مجلس التعاون بجميع البروتوكولات الخاصة بدخول الدولة ويشمل ذلك إجراء فحص PCR حسب البروتوكولات الموضوعة مع ضرورة إبراز النتائج.

وأكد أنه سيتم السماح باستخدام هذه التطبيقات لدخول أي مواقع تعمل بنظام المرور الأخضر بشرط ألا يكون قد مر على الجرعة الثانية وفقا لنوع اللقاح أكثر من 6 أشهر أو حاصلا على الجرعة الداعمة حسب المدة الزمنية المعتمدة في هذه الدول.