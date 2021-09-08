عمار النعيمي: إعداد قيادات قادرة على التحدي والتطلع للمستقبل

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن حكومة عجمان وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحرص على الاهتمام بإعداد الكوادر الوطنية الشابة التي يمكنها مواكبة العصر بمعرفة علمية وطموح بلا حدود، من أجل ضمان استمرار رفد الجهات والمؤسسات الحكومية بالقيادات الجديدة، من خلال الطاقات الواعدة ووفق منهج فكري يرنو إلى الاستثمار في السواعد الوطنية التي باتت تتسابق للمشاركة بفعالية لرسم ملامح الوطن في المستقبل.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدفعة الثالثة من «برنامج عجمان لإعداد القادة»، الذي تنظمه وتشرف عليه دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في الديوان الأميري، وضمت 20 خريجاً من الفئة الإشرافية في حكومة عجمان.

حضر حفل التخريج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

وأشار سموه إلى أن برنامج عجمان لإعداد القادة في دورته الثالثة توج بتخريج قيادات أثبتت أنها قادرة على التحدي والتطلع للمستقبل وفق التحديات العالمية الجديدة، والمضي نحو استثمار المنجزات الوطنية لدولة الإمارات بكوادرها البشرية لترسم بذلك فصلاً جديداً من فصول مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، التي تتضافر كافة الجهود الوطنية لتحقيقها. وأوضح أن برنامج عجمان لإعداد القادة خلال دوراته الثلاث ساهم في تطوير كفاءة القيادة لدى أبناء إمارة عجمان وخلق جيلاً واعياً بتحديات الحاضر والمستقبل قادراً على إدارة التغيير بكفاءة تنبع من تفكير استراتيجي وتنفيذ عملي.

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي جهود دائرة الموارد البشرية في عجمان على ما حققته من خلال برنامج عجمان لإعداد القادة من نجاح كبير في الدورات السابقة ومنح الكوادر القيادية الطموحة منصة متميزة لتطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم على أدوات القيادة العصرية. وقدمت الدفعة الثالثة مشاريعها التنفيذية أمام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الذي أثنى على الأفكار والجهود المقدمة، والتي ستساهم في رفد الجهود الرامية لتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية لحكومة عجمان وتطلعاتها المستقبلية تحقيقاً لرؤية الإمارة الاستراتيجية. وتضمنت أربعة مشروعات وهي مشروع المكتب الإعلامي لإمارة عجمان ومشروع تحويل إمارة عجمان إلى مدينة صحية ذكية عالمية ومشروع تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من إعادة التدوير ومشروع إعداد وتأهيل موظفي حكومة عجمان.

دعم

قال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي: إن الدائرة تحرص على دعم الكوادر الوطنية من خلال برنامج عجمان لإعداد القادة الذي يعمل على تدريب تلك الكوادر وفق نظم الإدارة العالمية المتطورة. وتم خلال الحفل استعراض أهم المحطات التي نفذتها الدورة الثالثة من برنامج عجمان لإعداد القادة تضمنت تسعة محاور رئيسية صممت بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومواكبةً لنموذج الإمارات للقيادة الحكومية. وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في ختام الحفل، خريجي الدفعة الثالثة من برنامج عجمان لإعداد القادة.