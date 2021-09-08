زكي نسيبة يشيد بالإنجازات العلمية والأكاديمية لجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

أشاد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بالإنجازات العلمية والأكاديمية التي حققتها جامعة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال: إن هذه الإنجازات تحققت بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية والإدارية والعلماء والباحثين، الذين يعملون على جعل جامعة الإمارات «جامعة المستقبل»، من خلال البحث والتطوير والابتكار وروح التحدي من أجل تطور وتقدم دولة الإمارات. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه أمس خلال اللقاء السنوي مع أسرة الجامعة، والذي ضمّ عدداً محدوداً من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية، وتمّ نقله عبر بثٍّ مُباشر لبقية الحضور من الأساتذة، الموظفين، والطلبة، التزاماً بإجراءات السلامة الاحترازية. وقال معاليه: «أشعر بالفخر لرؤية إمكانيات الجامعة وتفوّقها في التصدّي للوباء وتداعياته، كما أعتزّ بإمكانيات قيادة جامعتنا التي تمكّنت من إيجاد الآليات والإجراءات اللازمة للسماح لنا بالعودة إلى الحرم الجامعي، والاستمتاع بتبادل اللقاءات والحوارات البنّاءة، وفهم بعضنا البعض واحترام اختلافاتنا التي تُشكّل عاملاً أساسياً مُهمّاً لتحقيق التضامن والتعايش معاً كأسرة واحدة. وأنا على يقين من قدرتنا على الاستمرار في حماية رفاهية الجميع».

من جانبه، قدم هانز دي ويت، الأستاذ الفخري، المدير السابق والزميل الحالي لمركز التعليم العالي الدولي في كلية بوسطن، عرضاً حول التعليم العالي.

من جهة أخرى، أشاد معالي زكي أنور نسيبة بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بالجامعة لتأهيل الخريجين ليكونوا الخيار الأول في مختلف القطاعات بسوق العمل داخل الدولة أو في الدول التي ينتمي إليها طلبة الجامعة، الأمر الذي أعطى مكانة مرموقة لجامعة الإمارات وسمعة عالية، مما جعلها في صدارة التعليم العالي.