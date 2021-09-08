سهيل المزروعي يشيد بدور المتقاعدين

دبي (وام)

أشاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بدور المتقاعدين وأصحاب الخدمة الطويلة في الإنجازات التي حققتها الوزارة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، ما ساهم في تنفيذ مستهدفات رؤية الإمارات 2021 وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات، سيما المرتبطة بعمل الوزارة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الوزارة بمقرها في دبي لتكريم الرعيل الأول من الموظفين من المتقاعدين وأصحاب الخدمة الطويلة، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطن.

وقال معالي سهيل المزروعي -في كلمة وجهها عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الحفل الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة- إن تكريمكم هو تكريم لمنظومة العمل المتميز التي رفعتم رايتها وحملتم أمانتها لسنوات طويلة، ولا شك أن المستقبل واعد بما حققتموه من جهود أضافت لتلك الإنجازات في مسيرة الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل بالدولة، والتي جاءت كثمرة خبرات تراكمية وكفاءات عالية تتسم بروح المسؤولية التي كانت شعاراً وممارسة لكم.