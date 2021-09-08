محمد بن حميد القاسمي: وثيقة مبادئ الخمسين تجسد حرص القيادة على الارتقاء بمكانة الإمارات

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين تجسد حرص القيادة على الارتقاء بمكانة دولة الإمارات.

وقال: يأتي إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على الوصول بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أرقى المحافل العالمية. وقال: تحدد وثيقة مبادئ الخمسين مسار الدولة الاستراتيجي نحو التنمية الشاملة في سائر الميادين والقطاعات الحيوية، بما يعزز من دورها المحوري في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.