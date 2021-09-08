سلسلة أفلام تعريفية باقتصاد الدولة

دبي (الاتحاد)

يطلق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بالتعاون مع مجموعة «فايس» الدولية، سلسلة من الأفلام الوثائقية الإبداعية التي تعرّف الجمهور العالمي بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية للدولة وبمشهد التنوع الإنساني الاستثنائي الذي تمثّله الإمارات، التي جمعت العالم في دولة، وذلك عبر قصص شخصية ملهمة عن الحياة والعمل والإبداع والاستثمار في دولة الإمارات.

ويتم تباعاً بث سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات كجزء من حملة «الإمارات العالمية المتحدة»، الحملة التنموية الهادفة لشرح المزايا الفريدة التي تجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والإبداع والاستثمار وواحة للاستقرار والتنمية وجودة الحياة. وتقدم الأفلام الوثائقية ضمن سبعة موضوعات رئيسية هي الآداب واللغات، والفن، والموسيقى، والابتكار، والفنون التعبيرية، والرياضة، والمطبخ الإماراتي صورة إنسانية بطريقة فنية مؤثرة ضمن حملة الإمارات العالمية المتحدة، تمزج بين التعليق والروايات التي يقدمها المشاركون، من كافة الخلفيات الثقافية في هذه الأفلام الوثائقية، حول حياتهم في الإمارات وإرثهم وتجاربهم، بما يعبر عن روح الإمارات وتعدديتها وتنوعها النموذجي.

عالية الحمّادي

محتوى إبداعي لحملة عالمية

قالت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: «دولة الإمارات شكلت خلال الخمسين عاماً الماضية وجهة للناجحين والطامحين، وهي حريصة على تعزيز موقعها العالمي للخمسين عاماً المقبلة. وهذا ما تبرزه حملة الإمارات العالمية المتحدة، وتحتفي فيه مجموعة الأفلام الوثائقية التعريفية باقتصاد الإمارات وأسلوب الحياة وبيئة الأعمال الفريدة فيها».

وأوضحت أن «موضوعات الأفلام الوثائقية التي ننتجها كجزء من الحملة تبرز الوجه الحضاري والتنوّع غير المسبوق لدولة الإمارات التي يعيش ويعمل على أرضها أكثر من 190 جنسية بأمان وانسجام تام.

كما تقدم صورة جاذبة وحقيقية عن الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل والإبداع والاستثمار بما يدعم أهداف حملة الإمارات العالمية المتحدة».

وأضافت: «الإمارات عالمية في تطلعاتها واستثماراتها وتنافسيتها ومواهبها وإمكاناتها، فهي أرض الفرص والنجاح للجميع، وستدخل الخمسين عاماً القادمة بمبادرات عالمية، واستثمارات في مختلف أنحاء العالم.

وهذه الأفلام الوثائقية إضافة إلى ما سنلمسه من خلال الحملة، الفترة المقبلة، ستقدم صورة جاذبة عن الإمارات، كما هو الواقع، في ظل ما أنجزته الإمارات خلال العقود الماضية، وما تتطلع إليه في مستقبل عنوانه النجاح وسمته العالمية ومقوماته الإبداع والإنجاز».

وتُعد منصة «فايس» من أشهر المنصات العالمية، في إنتاج المحتوى الذي يتم تداوله على نطاق واسع. ولدى المنصة التي تأسست عام 1994، مكاتب في 35 مدينة حول العالم وتنتج 1700 قطعة من المحتوى يومياً. وهي شبكة دولية حائزة جوائز للمحتوى الرقمي، وتسجل منصاتها الرقمية أكثر من 350 مليون زائر شهرياً ويتابعها 65 مليوناً من حول العالم.

تأثير واسع الانتشار

تركز حملة الإمارات العالمية المتحدة، التي تأتي سلسلة محتوى الفيديوهات التعريفية كجزء منها، على استقطاب الاستثمارات ورواد الأعمال إلى بيئة عربية لها خصوصيتها، لكنها في الوقت ذاته، تتسم بتمازج الشعوب والخبرات، وبحيث أصبحت الإمارات حاضنة عالمية، بكل إرثها الثقافي، والإنساني، والحضاري، بما يعزز أيضاً، من موقعها الاقتصادي، وقدرتها على الانفتاح على الشعوب.

سبعة مسارات

تتناول الأفلام الوثائقية المتنوعة المرافقة لحملة الإمارات العالمية المتحدة مواضيع مختلفة، بطريقة مبدعة، تحتفي بخصائص التعددية والتنوع التي تميّز مجتمع الإمارات وتاريخها وثقافتها المنفتحة على العالم. وهي تركز على موضوعات رئيسية سبعة هي الآداب واللغات، والفن، والموسيقى، والابتكار، والفنون التعبيرية، والرياضة، والمطبخ الإماراتي.

طعم التنوّع

ومن الموضوعات الأساسية التي تقدمها الأفلام المطبخ الإماراتي، الذي يمثل انفتاح الإمارات على ثقافات الطعام للشعوب الأخرى، وما يميز هذا المطبخ، باعتباره جزءاً من الهوية الثقافية والإنسانية للمجتمع الإماراتي.

موسيقى

كما يتطرق محتوى الأفلام الوثائقية إلى عنصر متميز آخر هو الموسيقى في الإمارات، باعتبارها فناً إنسانياً، يعبّر عن هوية المجتمع الإماراتي، وتراكم معرفته الموسيقية عبر سنوات طويلة، إضافة إلى مشاركة موسيقيين في الإمارات، وانفتاحهم على تجارب موسيقية عالمية.

باللون والتعبير البصري

كما تقدم الأفلام الوثائقية موضوع الفنون في دولة الإمارات، في صورة مبدعة، عن البيئة الفنية الحيوية في الإمارات، وشهادات فنانين، يعيشون في هذه البيئة، ويروون تجاربهم الخلاقة في الرسم والتصميم، وكيف تطورت مواهبهم في الإمارات.

لغات حية

وفي موضوع آخر، تعرض الأفلام الوثائقية على الشهادات التي تقدمها شخصيات عاشت في الإمارات، وقدمت قبل سنوات طويلة من دول ثانية، حيث يروي هذا الفيديو، قصة اللغة في الدولة، والتعليم، بشكل مباشر، وانفتاح الإمارات وشعبها على اللغات الأخرى.

ابتكار

تقدم حلقات الفيديو شهادات عن الابتكار في الإمارات، لمواطنين ومقيمين، في مجالات مختلفة، مثل زراعة المستقبل، والصناعات الفضائية، والتقنيات الذكية، بحيث يؤشر هذا الفيديو إلى صورة حية عن عالمية الإمارات، وقدرتها على استشراف المستقبل، والتعامل مع المستجدات، بما يجعلها بيئة حاضنة للموهوبين، وأصحاب الكفاءة، والخبرات، ورواد الأعمال والمستثمرين.

تعبير

في موضوع آخر، تتناول الأفلام الوثائقية بيئة الإمارات العالمية، واحتضانها لتجارب فنية فريدة في مختلف تخصصات الفنون التعبيرية، من نوع جديد يرتبط بالفنون الإيقاعية، والصوت، والتأثير البصري، وكيف استطاعت الإمارات أن تكون موقعاً جاذباً لخبرات مختلفة في هذا المجال، خصوصاً، في الفنون المنسية، التي منحتها بيئة الإمارات العالمية والإنسانية المفتوحة مساحة كبرى للتطور والازدهار.

الرياضة

كما تقدم الأفلام الوثائقية الإبداعية موضوع الرياضة في الإمارات ويروي رياضيون إماراتيون تجاربهم الفريدة في مجالات، مثل الغوص، مع شهادات أيضاً لمقيمين في الإمارات، لهم اهتمامات رياضية مختلفة، وتجارب فريدة من نوعها، بما يثبت أن الإمارات بيئة رياضية بمواصفات عالمية، ترعى القدرات، وتصقل المواهب المختلفة، وتوفر مساحة رياضية بأعلى المواصفات العالمية.

تنوّع بكل ألوان الطيف

يساهم هذا المحتوى الإبداعي في إبراز الصورة المتنوعة بكل ألوان الطيف للعيش والعمل والاستثمار والإبداع وتحقيق الطموحات والأحلام في مجتمع الإمارات التعددي ليعزز رسالة حملة «الإمارات العالمية المتحدة» التي تروي قصة الدولة الملهمة ومسارها لتكريس البعد العالمي في هويتها حاضراً ومستقبلاً.

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