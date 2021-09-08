لائحتان لإدارة الطلبة حضورياً و«عن بُعد»

دينا جوني (دبي)

أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لائحتين لإدارة سلوك الطلبة في التعليم الحضوري داخل المدارس وفي التعليم عن بُعد، حددت بموجبهما 4 درجات من المخالفات وآلية تعامل الإدارات المدرسية معها.

ووفق اللائحة «المبسّطة»، مقارنة بتلك الصادرة في العام الدراسي الماضي، التي عممتها المؤسسة على كافة المدارس الحكومية، تم تحديد 4 درجات من المخالفات تحكم طلبة التعليم الحضوري، والتعليم عن بُعد، تتمثل في المخالفات البسيطة، ومتوسطة الخطورة، والخطيرة، وشديدة الخطورة.

وفيما يتعلق بطلبة التعليم الحضوري، فإن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتمثل في عدم الالتزام بالزي المدرسي أو الرياضي، النوم أو عدم الالتزام داخل الفصل، تكرار التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه، الدخول إلى الفصل أو الخروج منه وقت الحصة من دون استئذان، تناول الطعام ومضغ العلكة داخل الصف أو أثناء الطابور الصباحي، عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو تركها بالمدرسة.

وتتمثل مخالفات الدرجة الثانية في التغّيب عن المدرسة قبل وبعد الإجازات، التدخين داخل الحرم المدرسي، الكتابة على الجدران والأثاث المدرسي والحافلة المدرسية، عدم اتباع النظم السلوكية والإرشادية المقررة والتعليمات الخاصة باستخدام مرافق المدرسة، التلفظ والإشارة والتلويح بطريقة غير لائقة للزملاء وأعضاء الهيئتين والإدارة والعاملين في المدرسة، كذلك تعمد الإساءة للزملاء والعاملين بالمدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وشملت مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» لطلبة التعليم الحضوري، تعمد إتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة ومرفقاتها أو الحافلات المدرسية، التغيب عن المدرسة من دون عذر مقبول قبل الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع وبعدها وقبل الامتحانات الفصلية، جلب وإساءة استخدام الهاتف النقال داخل المدرسة وأثناء الحصص، السرقة أو التستر عليها، التحرش الجنسي، الإساءة إلى الأديان السماوية، تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين والمتعلمين بالمدرسة من دون إذن منهم بقصد الإساءة.

وتضمنت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» 6 مخالفات هي انتحال الطالب صفة غيره في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة، حيازة وجلب الأدوات الحادة البيضاء أو المواد الخطيرة داخل المدرسة بكافة أنواعها، التسبب في إشعال الحرائق داخل الحرم المدرسي، تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة فيه، جلب وترويج استخدام المخدرات، الاعتداء.

وبالنسبة لطلبة التعليم عن بُعد، فقد شملت مخالفات الدرجة الأولى لهذه الفئة، التأخر 10 دقائق عن حضور حصة التعليم عن بُعد عند البث المباشر من دون عذر، ارتداء ملابس مخالفة للذوق والآداب العامة، المحادثات الجانبية أو الحديث غير المرتبط بالدراسة والمعوق لسير الدرس أثناء البث، السخرية من المعلم أو أحد الزملاء أثناء حصة التعليم عن بُعد، تناول الطعام أثناء حضور حصة التعليم عن بُعد، إضافة أي برنامج غير مصرح به، سوء استخدام خاصية «المايكروفون» أو «الكاميرا» والدردشة من دون أخذ إذن مسبق من المعلم، سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «تيمز».

وتضمنت المخالفات متوسطة الخطورة، الغياب عن يوم دراسي واحد عند التعليم عن بُعد من دون عذر مقبول، تحريض الطلاب على عدم حضور حصص التعليم عن بُعد أو تهديدهم وتخويفهم وعدم الانتظام في الدروس في منصات التعليم عن بُعد، افتعال المشاجرات بين الطلاب سواء المرئية أو المكتوبة خلال البث عبر منصات التعلم عن بُعد، عدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، إساءة الاستخدام أجهزة الحاسوب الوزارية خلال أو بعد الانتهاء من حصص التعلم عن بُعد، الاتصال الصوتي أو المرئي مع باقي الطلبة بعد انتهاء البث سواء من داخل المدرسة أو خارجها لأغراض غير تعليمية، استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات شخصية، إزالة المعلم أو الطلاب من المجموعة مما يؤدي إلى عرقلة الدرس، استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو غيرها. أما مخالفات الدرجتين الثالثة والرابعة، فتتضمن المخالفات نفسها المطبقة في لائحة إدارة سلوك طلبة التعليم الحضوري.