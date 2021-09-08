«الشارقة للتعليم» يتفقد الحضانات الحكومية

الشارقة (الاتحاد)



أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، على ما يوليه المجلس من اهتمام في ضوء تضافر كافة جهوده لرفع كفاءة الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة، وتأهيلها لتكون بيئة آمنة لاستقبال الأطفال.

وأشار إلى ما يوليه المجلس من خطط وبرامج لتطوير منظومة التعليم، ارتكازاً على أسس تربوية تنظم عمل الحضانات وتوضح الجوانب التعليمية والتربوية وطرق قياسها، والتي تختص بالطفل من سن ثلاثة أشهر وحتى سن الرابعة.

ولفت إلى جهوزية الحضانات الحكومية للعودة الآمنة للأطفال إلى رحابها، في ظل دعم ورعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحضانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها، يرافقه محمد أحمد الملا الأمين العام للمجلس، لعددٍ من الحضانات في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، والاطلاع على جاهزية تلك الحضانات لاستقبال الأطفال.

وشملت الزيارات الحاضنات القائمة في كل من منطقة المدام ومدينة الذيد ومنطقة مليحه ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن. وتفقد الكعبي والملا الحضانات الحكومية التابعة للمجلس والتقيا خلال الجولة بالكوادر البشرية المتخصصة التي جرى توفيرها في كافة الحضانات، واطلعا على ما جرى توفيره من اشتراطات لازمة لبدء استقبال الأطفال في تلك الحضانات.