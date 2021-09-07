300 جراحة «طفيفة التوغل» في مستشفى الكورنيش

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى مستشفى الكورنيش، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، 300 عملية جراحية طفيفة التوغل خلال العامين الماضيين، منها نحو 130 حالة لنساء عانين من مرض انتباذ بطانة الرحم.

وأكد الدكتور جيد هاو، رئيس قسم أمراض النساء في مستشفى الكورنيش، حرص المستشفى على تقديم رعاية صحية متميزة للنساء في دولة الإمارات والمنطقة، إذ يتميز المستشفى بتشخيص وعلاج جميع مراحل الانتباذ البطاني الرحمي بحرفية عالية، باستخدام تقنيات متطورة على أيدي فريق من الخبراء عالي التأهيل وعميق الخبرات.

وقال: إنه تم اعتماد مستشفى الكورنيش بأبوظبي مؤخراً، مركز امتياز في الجراحة طفيفة التوغل، بالإضافة لاعتماد الدكتور جورج بطرس، استشاري أمراض النساء، جراح رئيسي في أمراض النساء طفيفة التوغل.

وأضاف: إنه تم علاج الكثير من الحالات المعقدة لمصابات بالانتباذ الباطني الرحمي، وعادت المريضات لممارسة حياتهن الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور جورج بطرس، استشاري أمراض النساء في مستشفى الكورنيش، أهمية استشارة المريضات للطبيب المختص في حال كان لديهن أي من الأعراض التي قد تشير إلى الانتباذ البطاني الرحمي، لأن التشخيص المبكر هو المفتاح لتقليل خطر تطور حالة بطانة الرحم المهاجرة وقد يؤدي إلى إدارة أفضل للأعراض، وتقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

وأضاف: إنه بسبب التباين في شدة وطبيعة أعراض الانتباذ البطاني الرحمي، قد لا تعرف المرأة أنها مصابة بالمرض ويمكن أحياناً الخلط بين الانتباذ البطاني الرحمي وحالات أخرى يمكن أن تسبب ألماً في الحوض، وقد يستغرق الأمر من النساء ما متوسطة 3 إلى 11 عاماً من وقت بدء الأعراض حتى يتم تشخيصها، ويُقترح تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي عادةً بناءً على الأعراض الأولية.

وأوضح بأن الفحوصات التي يجريها الطبيب المختص، مثل فحوصات الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي تساعد على تأكيد التشخيص الأول للمرض، لكن المعيار الأساسي لتشخيص الانتباذ الباطني الرحمي، هو الجراحة التنظيرية، طفيفة التوغل التي تسمح بعمل شق صغير في الجلد والوصول إليه داخل الحوض، حيث تُرى نتوؤات الانتباذ البطاني الرحمي وتُزال بوساطة المنظار.

وأشار إلى أن الانتباذ البطاني الرحمي قد يؤدي إلى العقم، إذ أشارت الدراسات أن 30% من النساء اللواتي يعانين من أعراض متشابهة، ويواجهن صعوبة في الحمل مصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، وبحمد الله فإن علاج الانتباذ البطاني الرحمي بوساطة منظار البطن تحسن بشكل كبير من فرص الحمل التلقائي.