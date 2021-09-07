تطوير حديقة الطريف في كلباء

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال التطوير في حديقة الطريف بكلباء ضمن خطة مدروسة لمشاريع الإنشاءات والعمران في المدينة التي تسير وفقاً للخطة التنموية الخاصة بتلبية احتياجات المجالس البلدية.

ونجحت الدائرة حتى الآن في زيادة الحدائق الأحيائية بصورة أكبر، حيث قدرت مساحة المسطحات الخضراء في المدينة بـ 900 ألف متر مربع، وتضم المدينة حالياً 12 حديقة تختلف ما بين الحدائق الأحيائية والخدمية المخصصة للسياح والأطفال والعامة، وتحتضن مختلف أنواع الأشجار من نخيل وأشجار معمرة أخرى، مثل الرول والشريش وتبابويا وفايكس والجهنمي وغيرها الكثير.

وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، إن مدينة كلباء هي إحدى مدن إمارة الشارقة التي تقع على الساحل الشرقي، وتتبعها جغرافياً منطقة وادي الحلو والغيل والطريف والسور، ومساحتها تزيد على 66 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها يزيد على 37 ألف نسمة تقريباً، وهي تتميز بمقومات سياحية وتاريخية وأثرية، وتسعى دائرة الأشغال العامة، بالتعاون مع بلدية كلباء إلى توسيع مشاريع الحدائق الأحيائية واستكمال مشاريع التخضير ضمن منظومة مستمرة، حيث أنجزت تطوير حديقة الطريف على مساحة 11148متراً مربعاً، وهي حديقة عامة تستقبل زوارها في الفترتين الصباحية والمسائية، وتخدم جميع فئات المجتمع.

وأشارت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء إلى أن الأعمال جارية أيضاً في حديقة الغيل للنساء، حيث بلغت نسب الإنجاز فيها 90 بالمائة، وتمتد على مساحة كلية تصل إلى 20.320 متر مربع، وتم تزويدها بمبانٍ ومرافق خدمية متنوعة، منها مصلى وكافتيريا وجلسات استراحة ونافورة، إلى جانب توريد وتركيب مضمار جري مطاطي بطول 540 متراً، وعرض 3 أمتار وإنشاء منطقة مخصصة لألعاب الأطفال بمساحة 400 متر مربع وتوريد وتركيب ألعاب للأطفال لهذه المنطقة.