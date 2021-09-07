بلدية أبوظبي تنظم فعالية رياضية عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح فعالية رياضية عن بُعد، تحت عنوان «الرياضة أسلوب حياة»، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، استهدفت كافة أفراد المجتمع في النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بالتعاون مع مستشفى لايف كير، بهدف تشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة، والتوعية بأهميتها لصحة الفرد.

وتضمنت الفعالية تنظيم محاضرة عن بُعد للتعريف بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المناسبة للجسم، وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وضرورة اختيار النشاط الرياضي المناسب لطبيعة جسم كل شخص، كي تكون النتائج إيجابية.

وتطرقت المحاضرة إلى دور بلدية مدينة أبوظبي ومركز بلدية مصفح في تشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة، سواء من خلال تنظيم المحاضرات والورش التوعوية، أو عبر إنشاء مسارات رياضية في مختلف المناطق، تتيح لكافة أفراد المجتمع ممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى العديد من المناطق التي تم تركيب أجهزة رياضية متنوعة فيها تمكن الجمهور من ممارسة العديد من التمارين الرياضية بشكل آمن.