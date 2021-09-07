بلدية دبي تفوز بجائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع

دبي (وام)

فازت بلدية دبي بجائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2021 في قارة آسيا والمحيط الهادئ ضمن جوائزPMO العالمية، حيث تم تتويجها باللقب من بين أكثر من 40 مؤسسة عالمية خاضت المنافسة لتصنف ضمن الأفضل على مستوى العالم.

وأشارت هبة الشحي مدير مكتب إدارة المشاريع في بلدية دبي، إلى أن أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق الفوز، والمتمثلة في دعم القيادة العليا والتعاون المشترك مع جميع القطاعات في الدائرة، بالإضافة إلى القدرات والخبرات المتميزة في مكتب إدارة المشاريع، حيث يقوم على المكتب خبراء في إدارة المشاريع وكوادر مواطنة تتميز بالمهارة والحس القيادي من الشباب لتحقيق التميز والالتزام بالتطوير المستمر.