«جامعة خليفة» تطلق برنامج سفير لأهداف التنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برنامج سفير لأهداف التنمية المستدامة، وهو برنامج مواكب للمنهاج الدراسي، يهدف إلى تزويد الطلبة بأدوات الابتكار وريادة الأعمال والقيادة في مجال الاستدامة، من خلال تنظيم سلسلة من الورش المتخصصة.

جاء إطلاق البرنامج بمبادرة من قسم النجاح الطلابي في الجامعة، بهدف تعريف المجتمع الطلابي بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك ضمن إطار عضوية جامعة خليفة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويسعى البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعرفة اللازمة لتعزيز مساهمتهم في المبادرات المجتمعية، وتطوير الحلول المبتكرة، فيما ستستمر سلسلة الورش من الفصل الأول وحتى الفصل الثاني ضمن ست وحدات، تشمل جلسة تمهيدية وأربع وحدات تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وجلسة ختامية.

وقد تبنت الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة والمعروفة أيضاً بالأهداف العالمية كدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وتحقيق الأمن والازدهار لجميع سكان العالم بحلول عام 2030. وفي إطار دعمها لهذه الأهداف، أطلقت الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، ومن بينها: جامعة خليفة، العديد من المبادرات، وتعمل الجامعة كعضو فعال في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «يعكس برنامج سفير لأهداف التنمية المستدامة التزامنا الدائم نحو الاستدامة والطاقة المتجددة والسياسات الخضراء، وذلك من خلال إطلاق مراكز أبحاث مختلفة تحت مظلة معهد مصدر كاتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة ومنصة معهد مصدر للطاقة الشمسية ومنصة معهد مصدر للرصد البيئي في منطقة القرم في أبوظبي».