شرطة الفجيرة تختتم «الشواطئ آمنة»

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة، أنشطة مبادرة «الشواطئ آمنة»، والتي استهدفت مرتادي الشواطئ على الساحل الشرقي بإمارة الفجيرة ومدينة دبا والفنادق.

ويأتي إطلاق المبادرة بناءً على السلوكيات والظواهر التي طرأت في الفترة الأخيرة بوجود حالات غرق في بعض الشواطئ حفاظاً على سلامة مرتادي الشواطئ، والحد من حوادث الغرق، خصوصاً أن منطقة الساحل الشرقي مفتوحة وبها تيارات جارفة وحفر عميقة في بعض المناطق وتغير حالة الطقس الدورية.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي لكافة الأسر ومرتادي البحر حول ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة أثناء السباحة وارتداء سترة النجاة لحمايتهم من حوادث الغرق.

ومن جهته، قال النقيب طارق سعيد الظنحاني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة: إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار حرص شرطة الفجيرة على تعزيز الأمن والأمان، والمحافظة على سلامة مرتادي الشواطئ والفنادق وتأمينهم وإرشادهم بضرورة إتباع قواعد السلامة من حوادث الغرق، مؤكداً أن عدم إتباع إجراءات طرق الوقاية والمجازفة بالدخول إلى هذه المناطق غير محمود نتيجة الإهمال.