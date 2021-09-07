مدير قطاع الأمن الجنائي «في الميدان»

أبوظبي (الاتحاد)

زار اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مركز شرطة بني ياس ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية»، والتقى بالجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات، بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.

وشارك في إنجاز معاملات الجمهور ووقف على كفاءة وفاعلية إجراءات العمل فيها، واستمع إلى آرائهم لتعزيز الجهود التطويرية، ووجه مدير المركز والضباط بتقديم كافة التسهيلات للجمهور وإسعادهم والتحسين المستدام.

ورافق مدير قطاع الأمن الجنائي في الزيارة بمركز شرطة بني ياس، العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعقيد حمدان سعيد المنصوري مدير مركز شرطة بني ياس.