قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أخي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حفر اسمه في تاريخ دولتنا.
وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. 40 عاماً في خدمة الوطن.. 40 عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء دولة الإمارات.. حفر اسمه في تاريخ دولتنا.. ورسخ محبته في قلوب شعب الإمارات.. حفظك الله يا بو عمار».
أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي .. ٤٠ عاماً في خدمة الوطن .. ٤٠ عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء دولة الإمارات .. حفر اسمه في تاريخ دولتنا .. ورسخ محبته في قلوب شعب الامارات .. حفظك الله يا بو عمار .. pic.twitter.com/faWFXVEi3m— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 7, 2021