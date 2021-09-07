أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي .. ٤٠ عاماً في خدمة الوطن .. ٤٠ عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء دولة الإمارات .. حفر اسمه في تاريخ دولتنا .. ورسخ محبته في قلوب شعب الامارات .. حفظك الله يا بو عمار .. pic.twitter.com/faWFXVEi3m