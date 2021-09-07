أطلقت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ممثلة بإدارة الإرشاد الأسري، مبادرة «شاور أصحاب الشأن» التوعوية، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية للمراهقين، من خلال تحديد المشكلات الاجتماعية والنفسية والسلوكية التي قد تطرأ على المراهق في هذه المرحلة العمرية، واقتراح الحلول لها، بالإضافة إلى إكساب الوالدين مهارات التعامل الإيجابي مع أبنائهم. وتسعى المبادرة التي جاء إطلاقها بالاستناد إلى نتائج دراسة قضايا الشباب والمراهقين التي أجرتها إدارة الإرشاد الأسري، إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بشكل عام، والأسر بشكل خاص، في كيفية تعامل الوالدين مع المراهقين وضرورة تفهم طبيعة المراهق ونفسيته، وأساليب التعامل مع سلوكياته وأخطائه بشكل إيجابي، كذلك إكساب الآباء المعارف العامة حول تأثير الأصدقاء عليه، وأهمية متابعته باستمرار، ومعرفة طبيعة الصراعات النفسية، وكيفية التعامل مع مرحلة المراهقة بشكل عام.