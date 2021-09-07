مركز محمد بن راشد للفضاء يُعلن انتهاء اختبار الفراغ الحراري للمستكشف «راشد»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، أن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، قد أكمل اختبار الفراغ الحراري للمستكشف «راشد»، وذلك في المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، الذي يقع في مدينة تولوز الفرنسية، وأوضح المركز أنه خلال هذه العملية، قد تم اختبار جميع الأنظمة الفرعية للمستكشف في درجات حرارة متفاوتة.

يُذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن، مؤخراً، عن شراكته مع وكالة الفضاء الفرنسية، لتطوير كاميرتين ضوئيتين ملونتين مخصصتين لاستكشاف الفضاء، لتركيبهما على المستكشف «راشد»، بالإضافة إلى المستشعر المستخدم في الكاميرا المجهرية (CAM-M). فيما أشار المركز إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الشراكات الأخرى ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يندرج ضمن مبادرات استراتيجية «المريخ 2117» التي تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على سطح المريخ. ويحظى المشروع بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات.