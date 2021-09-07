عبدالله بن سالم القاسمي: وثيقة «مبادئ الخمسين» تاريخية

الشارقة (الاتحاد)

قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمناسبة إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين: «إن وثيقة مبادئ الخمسين عاماً المقبلة في مسيرة بلادنا، والتي صدرت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعتبر وثيقةً تاريخيةً تُضافُ إلى ما أبدعته بلادنا خلال الخمسين عاماً كتجربةٍ عالمية غير مسبوقة».

وتابع سموه: «ما تلخصه الوثيقة من مبادئ يعتبر حجر الزاوية في بناء ونهضة المجتمعات وفق أعلى المعايير، وأصدق القيم، وهو الطريق الذي سارت فيه بلادنا بكل فخرٍ وعزّة، وقادت تنميةً متوازنةً جعلت الإنسان في صدارة اهتماماتها، وفق مبادئ أصيلة وراسخة، لتتبوأ دولتنا مكاناً عالمياً مرموقاً».

وأضاف سموه: «بكل تأكيد، ما جاءت به الوثيقة، هو ما نهض على أساسه مجتمعنا، وتوحّد، وسار في طريق التقدم والتطور، فكان أن تم بناء اقتصاد قوي ينعم فيه أبناء وبنات شعب الإمارات بالرفاهية والعيش الكريم، جنباً إلى جنب مع سياسة خارجيةٍ متوازنة، وتعاون مثمر مع كافة الدول وفق مبادئ حُسن الجوار، مما عكس سمعةً طيبةً لدولتنا، وهو ذات الطريق الذي ستسيرُ عليه بلادنا نحو خمسين عاماً مقبلة.