شرطة أبوظبي تدعو السائقين لتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية

دعت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.

كما دعتهم، في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر"، إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

كما ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 08:00 صباح الثلاثاء.



