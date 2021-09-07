عبد الرحمن​​ العويس: «مشاريع الخمسين» تحمل طموحات عظيمة لدولة الإمارات

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن​​ ​بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن إعلان حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية مع بدء الموسم الحكومي، تمثل انعكاساً للرؤية الواثقة لدى القيادة الحكيمة وإيمانها بقدرات الإمارات على دخول العقود القادمة من باب الريادة والتميز، نحو إعادة ابتكار المستقبل وتقديم أنموذج مبتكر للجيل القادم من المشاريع الحكومية التي تحمل طموحات عظيمة لدولة الإمارات، وهي تقف على أرض صلبة وتتحرك بثقة وإرادة بفضل مسيرتها الريادية في التنمية المستدامة التي عززت مكانتها في مصاف دول العالم الأسرع تطوراً.