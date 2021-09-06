«الدولي للاتصال الحكومي 2021» يناقش الجهوزية للمستقبل

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يستكمل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عقداً كاملاً من تاريخ انعقاده، حيث تنطلق في 26 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات دورته العاشرة، التي تشكل حدثاً استثنائياً في الإمارات والمنطقة، بوصفه الحدث الدولي الأبرز الذي يجمع كبار الشخصيات من قادة التغيير، والمسؤولين، والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب لتحديد دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة، خاصة بعد الجائحة التي شهدها العالم وشكلت تحدياً كبيراً أمام كبرى بلدان العالم.

ويجمع المنتدى الذي يقام على مدار يومين تحت شعار«دروس الماضي، تطلعات المستقبل»، 79 خبيراً في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية، ليناقش آليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة، ويحدد مستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعهم في صناعة القرار، عاقداً لذلك 31 فعالية تتوزع بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12منصة تفاعلية، وتركز على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات، ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي نظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، أمس في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وتحدث خلاله طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي، مديرة التسويق في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وممثلي الجهات الراعية للمنتدى، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

شخصيات رسمية وقادة تغيير

ويشارك في المنتدى نخبة من أبرز الشخصيات الرسمية وخبراء الاتصال المحليين والإقليميين والعالميين منهم، معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية في الدولة، وفيليب هاموند سياسي بريطاني، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث منذ 15 يوليو 2014، وفهد الشليمي الظفيري رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام.

واستهل طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كلمته في المؤتمر الصحافي بالتأكيد على حقيقتين أساسيتين تشكلان جوهر الدورة المقبلة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مشيراً إلى أن الحقيقة الأولى تتمثل في علاقة الإعلاميين داخل دولة الإمارات بالمنتدى، والتي تتجاوز حالة نقل أخبار فعالياته لتصل إلى مستوى الشراكة في صناعة الحدث وصياغة ثقافته وتوجهاته، بينما تؤكد الحقيقة الثانية أهمية جهوزية الإعلام وفرق الاتصال للمتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات.

وأكد علاي أن مستقبل الاتصال الحكومي يصنع ولا ينتظر، يصاغ ولا يأتي مصادفة، كونه نتاجاً للدمج بين دروس التاريخ والتعلم من التجربة الحية، موضحاً أن السنوات القليلة الماضية وضعت الإعلام وفرق الاتصال الحكومي أمام استحقاقات ضخمة، بعضها قد يكون مصيرياً، مبيناً أهمية التجديد الدائم في أدوات ومناهج الاتصال والحفاظ على ثقة الجمهور.

خبراء الاتصال العرب والأجانب

ويستضيف المنتدى، توماس هندريك إلفيس رئيس جمهورية إستونيا السابق، ونارت بوران الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، وديفيد هلبرن الرئيس التنفيذي ومدير مجلس إدارة فريق الرؤى السلوكية في المملكة المتحدة، وسعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وعبدالله المغلوث مدير مركز التواصل الحكومي في السعودية، والسعد المنهالي رئيس تحرير مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية، وراشد الفلاحي، أول رئيس تحرير تنفيذي للسرد القصصي، وتيموثي أرمو الرئيس التنفيذي ومؤسس Fanbytes، ومقصود كروز مستشار الاتصال الاستراتيجي بوزارة شؤون الرئاسة.

وينظم المنتدى 5 خطابات ملهمة هي: «الاتصال الإنساني»، للإعلامي وصانع الأفلام البحريني عمر فاروق، و«الأمن السيبراني»، للدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، و«منصات جديدة..رسائل متخصصة»، لتيموثي أرمو الرئيس التنفيذي ومؤسس «Fanbytes»، و«الحقيقة في خطاب الاتصال الحكومي» يقدمه الباحث وصانع محتوى يوتيوب مصري أحمد الغندور، و«الاستثمار في طاقات الشباب» تقدمه الكاتبة والمخرجة اللبنانية ريمي عكل.

جلسات حوارية وتفاعلية

ويعقد المنتدى 7 جلسات حوارية وسلسلة ورش عمل تدريبية. وعلى هامش المنتدى يعقد أيضا العديد من الجلسات والندوات والمنصات التفاعلية المصممة لإشراك الشباب في عملية صنع القرار مع المسؤولين.

خطة المنتدى للسنوات العشر المقبلة

وشهد المؤتمر الكشف عن خطة المنتدى للسنوات العشر المقبلة، حيث أعلن طارق سعيد علاي أن المنتدى خلال الأعوام المقبلة سيعمل على تخصيص يوم في السنة للاتصال الحكومي والإعلام، وإطلاق مشروع الرخصة المهنية للاتصال الحكومي، وإصدار مجلة علمية دورية محكمة في مجال الاتصال الحكومي، واستحداث مؤشرات لقياس تأثير الاتصال على الممارسات الإيجابية لدى الجمهور، وتأسيس الشبكة العربية للاتصال الحكومي، وإصدار دليل إدارة الأزمات من خلال الاتصال الحكومي، وإصدار دليل الضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية في الاتصال الحكومي.