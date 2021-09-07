سلطان بن أحمد القاسمي يزور ميدان الرماية الداخلي الذكي بأكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة (الاتحاد)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، ميدان الرماية الداخلي الذكي الحديث في أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، والذي تم تدشينه في الآونة الأخيرة بالتزامن مع احتفالات الأكاديمية باليوبيل الفضي لتأسيسها في عام 1996م.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول الميدان الحديث، وما يتميز به من مواصفات عالية، ويحاكي أفضل الميادين العالمية من حيث تجهيزاته المتطورة.

ويتيح الميدان الذكي استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، ويوفّر أكثر من 900 سيناريو تدريبي يحاكي الواقع، فضلاً عن إمكانية إضافة سيناريوهات جديدة لتطوير عملية التدريب والتمكين للمنتسبين في مهارات الرماية المختلفة.

ويحاكي الميدان في عمله مختلف فرضيات الأمان في الرماية، ويضم 8 حارات وشاشة حرارية كبيرة وإمكانية الرماية من مسافات متنوعة.