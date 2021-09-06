«بيئة أبوظبي» تؤكد أهمية العمل الجماعي للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أهمية تمكين الشباب، وتشجيعهم على اتخاذ خطوات جماعية للحفاظ على البيئة، وذلك خلال كلمتها أمام قمة الشباب العالمية، والتي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة، الذي تستضيفه مدينة مرسيليا الفرنسية، في الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 2021.

وخلال كلمتها، تحدثت عن انضمامها لهيئة البيئة في أبوظبي منذ 20 عاماً كخريجة شابة شغوفة، حريصة على القيام بدورها في حماية البيئة في إمارة أبوظبي. وقالت: «منذ الأيام الأولى التي قضيتها مع (الهيئة)، لمست اهتمام ورعاية حكومة أبوظبي تجاه شبابها. لقد قمت بمرافقة العلماء ذوي الخبرة في هذا المجال، الأمر الذي ساهم في تطوير معرفتي ومهاراتي الميدانية، حيث أُتيحت لي الفرصة لتطوير نفسي أكاديمياً بحصولي على درجتي الماجستير والدكتوراه».

وأضافت: «حان دوري الآن لمواصلة رعاية وتشجيع شبابنا، وهم يكبرون ليصبحوا قادة الغد، وذلك من خلال الاهتمام ببناء قدرات الشباب في قطاع البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، ونحن بهيئة البيئة نقوم بتوجيه العديد من الشباب لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم العلمية والإدارية والارتقاء بها، وتأهيلهم للمساهمة في الجهود التي يقودها الشباب للمحافظة على البيئة». وأشارت الظاهري إلى أن «الهيئة» تدعم وتقود عدداً من المبادرات الرئيسية لإشراك الشباب.

وذكرت أن حوالي 75% من السكان دولة الإمارات، البالغ عددهم 3 ملايين، هم دون سن 35 عامًا، وحوالي 25% من السكان تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً. وأضافت: «إدراكاً للقيمة الهائلة لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا والقيمة التي يضيفونها بأفكارهم الشبابية وحيويتهم، فإننا نشجع بكل إخلاصٍ مشاركتهم على جميع المستويات، لا سيما في المستويات العليا، حيث يمكنهم التأثير في عملية صنع القرار. على هذا النحو، لدينا 27 عضواً في مجلس الشباب على المستوى الاتحادي، بالإضافة إلى وجود 7 مجالس شبابية على المستوى المحلي (واحد لكل إمارة) تضم 111 عضواً، بعض الموظفين الأصغر سناً في (الهيئة) هم جزء من مجلس شباب أبوظبي، وهناك 81 مجلساً شبابياً على مستوى شركات القطاع الخاص، والتي تضم 934 عضواً». وأكدت الدكتورة الظاهري أن مجالس الشباب الإماراتية أثبتت فعاليتها، وأهميتها لدعم الجهود المبذولة لتعزيز إشراك الشباب في عملية صنع القرار.