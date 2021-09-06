باحثون يحذرون من خطورة جماعات الإسلام السياسي على أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

حذر استطلاع رأي جديد، أجراه مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» حول رأي نخبة من الخبراء والمختصين حول التوجهات والإجراءات الأوروبية الأخيرة تجاه جماعات الإسلام السياسي، من خطورة هذه الجماعات على المجتمع الأوروبي، وأظهر تأييداً كبيراً للقوانين والإجراءات الأوروبية الأخيرة للحد من هذه الخطورة.

وقد حرص الاستطلاع الذي نفذته «إدارة الباروميتر العالمي» في «تريندز»، على قياس درجة الخطر الذي تشكله جماعات الإسلام السياسي على المجتمعات الأوروبية ومدى تأييد الباحثين للقوانين والإجراءات التي أصدرتها الدول الأوروبية للحد من نشاطات جماعات الإسلام السياسي.

وأشار الاستطلاع الذي تم على مدى أسبوعين، إلى أن الغالبية العظمى من الباحثين يعتقدون أن درجة الخطر الذي تشكله جماعات الإسلام السياسي على المجتمعات الأوروبية خطر كبير بواقع 78% لـ داعش، و78% لـ القاعدة، و74% لـ الإخوان المسلمين، و66% للجماعات التابعة لتركيا و69% لحزب الله اللبناني.

وعبر 87% من الباحثين الذين شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم للقوانين والإجراءات التي أصدرتها الدول الأوروبية للحد من نشاطات جماعات الإسلام السياسي، فيما رأى 45% من الباحثين المؤيدين لهذه القوانين والإجراءات أنها تسهم في تحقيق هدفها وذلك بدرجة عالية، و45% يعتقدون أنها تسهم في ذلك بدرجة متوسطة.

وتوقع 67% من الباحثين أن تؤثر القوانين والإجراءات التي أصدرتها الدول الأوروبية للحد من نشاطات جماعات الإسلام السياسي على الجاليات المسلمة في أوروبا، فيما أشار 22% منهم إلى أن التأثير سيكون إيجابياً، مقابل 32% توقعوا أن يكون التأثير سلبياً، بينما كان رأي 46% محايداً في تحديد نوع التأثير.

وأرجع 67% من الباحثين السبب الذي دفع الدول الأوروبية (فرنسا، النمسا، ألمانيا، سويسرا) للتحرك ضد جماعات الإسلام السياسي خلال الفترة الماضية إلى «تطرف هذه الجماعات الذي قد يدفع إلى استخدام العنف». وتوقع 90% من الباحثين الذين شاركوا في الاستطلاع وجود نفوذ لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، واعتبر 52% منهم حجمه كبيراً، فيما رأى 25% من الباحثين أن مساهمة أموال جماعة الإخوان المسلمين في اقتصاد الدول الأوروبية، تؤثر في صنع القرار الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط.

وأشار الاستطلاع إلى أن 51% من الباحثين يرون أن جماعة الإخوان المسلمين تؤثر في مسلمي أوروبا بدرجة كبيرة، فيما أيد 61% منهم إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً في أوروبا.

وقد شارك في الاستطلاع عينة من الباحثين الذكور بنسبة 89% مقابل 11% للإناث، ومن فئات عمرية مختلفة يحمل أكثر من نصفهم شهادات دراسات عليا بواقع 57%، مقابل 43% يحملون شهادة البكالوريوس. كما أن 62% من الباحثين مختصون في الشؤون السياسية، و21% في علم الاجتماع، و15% مختصون في الشؤون الأمنية والعسكرية، و2% في الشؤون الاقتصادية. وكان معظم الباحثين من الجنسيات العربية بنسبة 74%، فيما كانت نسبة الجنسيات الأجنبية 26%..