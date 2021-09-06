500 ألف استشارة طبية عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية

أبوظبي(الاتحاد)

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» 500 ألف استشارة طبية عبر خدمة التطبيب بالفيديو والصوت، وذلك منذ إطلاق الخدمة العام الماضي، في جميع العيادات الخارجية بجميع مستشفيات «صحة» والمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية.

ويشكل هذا العدد من الاستشارات عبر خدمة التطبيب بالفيديو والصوت، نسبة 10% من إجمالي مواعيد العيادات الخارجية لشبكة «صحة»، إذ أتاحت هذه الخدمة المجال أمام الأطباء في العيادات الخارجية والمراكز الصحية للتقييم والتشخيص والعلاج عن بُعد، بصورة تنسجم مع أهداف «صحة» الرامية لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى بكل يُسر وسهولة.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعلميات بالإنابة في شركة «صحة»، أن خدمة التطبيب عن بعُد، أدت دوراً مهماً في جهود شركة «صحة» لمكافحة وباء كوفيد- 19، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للمرضى، وقد أثبتت هذه الخدمة نجاحها الباهر وفاعليتها، حيث أتاحت للمرضى إمكانية تلقي الرعاية الطبية، في منشآت صحة من خلال الاتصال عن بُعد بالأطباء الذين يعالجونهم.

وقال إن «صحة» نجحت في تسريع التحول الرقمي الهادف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المريض وضمان سلامته وراحته، إذ شكّل إطلاق خدمة التطبيب عن بعُد لمرضى العيادات الخارجية خلال العام الماضي خطوة ناجحة في هذا الإطار وللحصول على خدمة التطبيب عبر الفيديو والصوت، يتم تحديد موعد للمريض لتقديم استشارة التطبيب عن بُعد، وفي الموعد المحدد يتلقى المريض مكالمة من عيادة الطبيب للتأكد من بياناته، ومن ثم يتم الاتصال من الطبيب المعالج أو إخصائي الرعاية الصحية لإجراء الجلسة بسرية تامة، وبعد انتهاء الجلسة، يتمكن المريض من الحصول على تقرير حول الاستشارة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ «صحة».