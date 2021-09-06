غواصو «شرطة دبي» يشاركون في استزراع الشعاب المرجانية بالفجيرة

دبي (الاتحاد)

شارك غواصو مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، في حملة استزراع الشعاب المرجانية في ميناء دبا الفجيرة، ضمن مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المُستزرعة، والمحافظة على البيئة، إلى جانب إعادة تأهيل المناطق المرجانية المتأثرة بالظواهر الطبيعية.

وعمل غواصو شرطة دبي، بالتعاون مع فريق الغوص في مركز الفجيرة للمغامرات، على تنفيذ مهام الاستزراع بمهنية وحرفية عالية.

وقال العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ: إن مشاركة المركز تأتي في إطار دور شرطة دبي المجتمعي والتطوعي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خارج إمارة دبي، مبيناً أن المركز تلقى دعوة من مركز الفجيرة للمغامرات، ووزارة التغيير المناخي والبيئة للمشاركة في مهمة نقل واستزراع الشعاب المرجانية.

وأشاد العقيد السويدي بجهود الغواصين ومهنيتهم العالية في أداء المهام الموكلة إليهم، والتي نالت إعجاب منظمي حملة الاستزراع، فيما أشاد سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات بالدور الكبير والحرفية التي أبداها الغواصون في مهمة الاستزراع.

وحول المهام، أكد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، أن غواصي القسم شاركوا في عمليات الغوص وتثبيت الشعاب المرجانية في قاع البحر على عمق 17 متراً، بالإضافة إلى نقل الشعاب المرجانية إلى المواقع المناسبة للاستزراع مع اتباع الإجراءات والشروط الخاصة في إعادة الحياة للشعاب المرجانية.