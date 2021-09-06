محمد بن زايد: الحملة الاقتصادية الجديدة تهدف لجعل الإمارات أقوى اقتصادات العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن إطلاق الحملة الاقتصادية الجديدة تهدف لجعل الإمارات أقوى اقتصادات العالم.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي».