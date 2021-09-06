حاكم الشارقة يستقبل وفد كلية طب القوات المسلحة المصرية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، اليوم في مكتب سموه بالجامعة، وفداً من طلبة كلية الطب العسكري التابعة للقوات المسلحة المصرية.ورحب سموه في بداية اللقاء بوفد كلية الطب العسكري في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل معهم الأحاديث حول الموضوعات العلمية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

حاكم الشارقة يستقبل وفد كلية طب القوات المسلحة المصرية

وبحث سموه مع الوفد تعزيز مجالات التعاون العلمي في مجالات العلوم الصحية ومناقشة مخرجات مذكرة التفاهم المنعقدة سابقاً بين كلية الطب بجامعة الشارقة وكلية الطب العسكري في القوات المسلحة المصرية، والتي نصت على تبادل الخبرات والمعارف من خلال دعم البرامج الأكاديمية والبحث العلمي والأنشطة الصفية واللاصفية التي تدعم تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع.

حاكم الشارقة يستقبل وفد كلية طب القوات المسلحة المصرية

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وعدد من نواب مدير الجامعة.