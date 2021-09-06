حاكم الشارقة يفتتح مباني منتدى الطلاب والطالبات بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مباني منتدى الطلاب والطالبات بجامعة الشارقة.

بدأ سموه الافتتاح بجولة في منتدى الطالبات، حيث اطلع على ما يضمه من مساحات ستوفر بيئة متميزة تقام فيها الأنشطة والفعاليات وتوفر جواً أكاديمياً يتيح للطلبة العمل على المشروعات البحثية والمذاكرة ضمن بيئة محفزة تتوفر بها كافة الخدمات والتقنيات.

ويتضمن المنتدى مبنى متكاملاً يضم قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات، تتوفر فيها أماكن للطلبة للمراجعات العلمية وغرف خدمات ومختلف ما يحتاجه الطالب لإنجاز دراساته وبحوثه الأكاديمية، ويرتبط كل مبنى برواق واسع ومكيّف، يمتد من المنتدى إلى بقية مرافق الجامعة، ومباني القاعات الدراسية والخدمات الأخرى مثل المكتبة والمسجد وغيرها.

ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منتدى الطلاب، حيث اطلع على مرافقه ومحتوياته والتجهيزات التي ستتاح لكافة الطلاب وستوفر لهم البيئة المثالية للتعليم وتطوير مهاراتهم.

وتعرف سموه على الخطط المستقبلية لتفعيل المنتدى والخدمات التي سيقدمها طوال العام لكافة طلبة الجامعة.

حضر اللقاء عدد من السادة أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وعدد من نواب مدير الجامعة.