تعرف على خطوات إصدار جواز السفر في الإمارات

نشرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، فيديو يوضح الخطوات التي يتم اتباعها في إصدار جواز السفر في الإمارات .

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن بإمكان الأفراد إصدار جواز السفر عبر الموقع الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

تعرف على خطوات إصدار جواز السفر في الإمارات:

1- التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

2- اختر خدمة «إصدار جواز سفر» بعد التحقق من نجاح خطوة تسجيل مولود.

3- اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.

4- التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها.

5- ادفع الرسوم المستحقة.

6- توصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة .