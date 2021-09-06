الإمارات تشارك في الاجتماع السادس للمحاكم العليا بدول مجلس التعاون

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السادس للنواب والمساعدين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. ترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة محمد عبدالرحمن الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، بحضور سعادة أحمد عبدالله الملا القاضي في المحكمة الاتحادية العليا. وتم خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز، من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء. وبعد مناقشات مستفيضة وفقاً لأوراق العمل المعروضة ومرئيات الدول الأعضاء، تم اتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة في جدول الاجتماع والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون. وفي ختام الاجتماع عبر المشاركون عن بالغ تقديرهم وشكرهم لمملكة البحرين ولرئيس الاجتماع على الجهود التي كان لها الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل إليها، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية على الجهود المبذولة.