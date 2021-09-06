سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/32/ لسنة 2021م بشأن ترقية مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. ونص المرسوم على أن يرقى سعادة طارق سعيد علاي النقبي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى درجة «مدير عام دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.