وفد من «شؤون الضواحي والقرى» يزور «الشارقة اليابان 3»

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من دائرة شؤون الضواحي والقرى، أمس الأول، معرض «الشارقة - اليابان 3»، والذي تستضيفه مؤسسة الشارقة للفنون حالياً والمقام في ساحتها بمنطقة المريجة بمدينة الشارقة والذي يتواصل حتى الأول من أكتوبر المقبل. ترأس الوفد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وضم موظفي جميع الإدارات بالدائرة. واطلع وفد الدائرة على ما يضمه المعرض الذي يقام تحت عنوان «هدوء غامر: العزلة والاتصال في العمارة اليابانية» وتجولوا في جنبات المعرض وما به من لوحات وصور فوتوغرافية واكبت في موادها أساليب الهندسة المبتكرة لأهم المعماريين اليابانيين، كما شاهدوا نماذج نحتية احتواها المعرض، شكلت أعمالاً تركيبية وأدائية متعددة قدمها يوكو هاسيكاوا. وفي ختام الجولة أشاد السويدي بمستوى الأعمال المعروضة والتي تعكس مستوى النضج والإتقان والتعمق في البعد الفني للوحات وألوانها وتجانسها وتكاملها خلال عرضها وبيانها لمستوى العمارة اليابانية، والتي تجسدت في أعمال مستوحاة من تفاصيل الحياة اليابانية. وأثنى على دور مؤسسة الشارقة للفنون وما توليه من عناية بمختلف الفنون وما تقدمه للمجتمع من رؤى بصرية لمعطيات جديدة حول فنون لشعوب صديقة.