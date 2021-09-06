سلطان النعيمي يستقبل وفد كلية «القيادة والأركان»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة، يرافقه وفد يضمّ عدداً من الضباط والمسؤولين، وذلك في مقر المركز الكائن في أبوظبي.

وبحث اللقاء سُبل التعاون المشترك في مجال الرصد والدراسات واستشراف المتغيّرات الإقليمية والدولية، كما بحث التعاون الثنائي في مجال التدريب والتأهيل البحثي.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور النعيمي عن أهمية تعزيز التعاون بين المركز والكلية في مجالات عدة، بما يخدم المصلحة الوطنية. وقال: إن كلية القيادة والأركان المشتركة تُعدُّ إحدى مؤسساتنا الوطنية التي تدعو إلى الفخر، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه في تطويرِ منظومة التعليم العسكري.

وأكد النعيمي ترحيب المركز بتوسيع مظلة التعاون الثنائي مع الكلية، وتبادل الخبرات، بما يخدم الأجندة الوطنية للدولة في هذه المرحلة المهمة التي تشهد توسيعاً لدور مؤسسات البحث العلمي والمراكز الفكرية في صناعة القرار.

وأثنى العميد الركن سعيد سالمين العلوي، قائد الكلية، على المكانة التي يحظى بها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بين مراكز الدراسات في دول الإقليم والعالم، مشيداً بإنجازاته النوعية، وجهوده الدؤوبة في دعم صناعة القرار في دولة الإمارات، ودوره في إنتاج البحوث المتخصصة، وخدمة المجتمع، مؤكداً أن المركز بات أحد الصروح العلمية على مختلف الصُّعُد، مشدّداً على أن هناك فرصاً كبيرة لتوطيد التعاون المشترك في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقام الوفد الزائر بجولة في المركز، اطّلع فيها على آلية رصد ومتابعة مستجدات الأحداث حول العالم، وكذلك المنتجات الإعلامية الصادرة عن المركز. كما تعرّف الوفد على الخدمات التي توفرها مكتبة «اتحاد الإمارات»، التي تُعدّ من كبرى المكتبات، وأهمها في منطقة الشرق الأوسط.