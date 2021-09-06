محمد المري: تأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إعلان دولة الإمارات عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء، الذي جاء خلال إطلاق الـ50 مشروعاً وطنياً، يشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية ويهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات.

وقال: إن «هذه القرارات الحكيمة مكنت من وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة الدولية، وجعلها محطة جاذبة للأعمال والسياحة والعيش الكريم، واستطاعت من خلال رؤية القيادة الحكيمة الطموحة أن تخلق فرصاً واعدة، على الرغم من بعض التحديات».

وذكر أن هذه القرارات تأتي مكملة لسلسة الإنجازات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى جعل السعادة أسلوب حياة في الدولة، والتي تعزز المسيرة التنموية في الدولة بمختلف مجالاتها، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعزيز السمعة الإيجابية التي تحظى بها دولة الإمارات وقدرتها على جذب العالم.

وقال المري: «نؤكد التزام إقامة دبي بترجمة توجيهات ورؤية قيادتنا الحكيمة التي تشكل عاملاً محفزاً وداعماً قوياً لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، التي تعزز مسيرة التقدم والازدهار في الدولة».

وأضاف: «ونعاهد حكومتنا بالعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الرؤى والارتقاء بخدماتنا لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في كافة المجالات، وترسيخ جودة الحياة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها».